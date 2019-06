Após 40 partidas, Bahia terá folga até o São João

O Bahia tem tido uma temporada intensa, com 40 jogos em cinco meses e meio. Após disputar cinco competições e seguir em duas delas, o time ganhará uma trégua. Como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão interrompidos durante a Copa América, o elenco terá folga até o São João.

Os jogadores foram liberados após a derrota por 3x1 para o Internacional, quarta-feira (12), no Beira-Rio, em Porto Alegre, e só se reapresentarão no Fazendão no dia 24, às 15h.

O primeiro compromisso do Esquadrão após a pausa para a Copa América é contra o Grêmio, dia 10 de julho, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na sequência, recebe o Santos, dia 14, na Fonte Nova, no recomeço do Brasileirão.

Até aqui, alguns jogadores do Bahia se destacaram na temporada por quesitos diferentes. Com 16 gols, Gilberto é o artilheiro tricolor em 2019. Artur é o garçom, com sete assistências, e Lucas Fonseca é o jogador mais assíduo. Ele entrou em campo em 32 partidas.