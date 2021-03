Após 42 dias em coma, brasileiro vence covid-19 e ganha na Mega da Virada

Foram 68 dias internado, sendo 42 em coma, por conta da covid-19. A família foi chamada para se despedir dele duas vezes. Mesmo assim, Rogério Maria, um analista de Campinas (SP), se recuperou da covid-19 e agora vai poder curtir com R$ 7 mil que ganhou na Mega da Virada.

"Aprendi a viver mais feliz. Mesmo com todas essas sequelas, mas ainda vou superá-las. Não desisti e não desisto jamais", disse o pai de dois filhos em entrevista ao G1. Ele foi internado em julho, ainda na primeira onda da pandemia.

Rogério precisou de uma traqueostomia. Teve pneumonia e infecção bacteriana em decorrência da baixa imunidade e do longo período de internação. 80% dos pulmões ficaram comprometidos. Ainda apresentou trombose generalizada e foi submetido a 28 dias de hemodiálise.

Rogério recebeu alta, finalmente, em setembro. Ele foi para casa com 27 kg a menos, queda de cabelo e a pele escurecida pelos remédios que tomou. Teve perda de memória recente e lesões nos nervos periféricos das duas pernas, que impossibilitariam qualquer movimento por seis meses, segundo a previsão médica.

Durante a primeira quinzena em casa, tentava levantar da cama e dar alguns passos, apesar das dores e da falta de ar. Contrariando todas as expectativas, ele começou a caminhar pela casa pouco tempo depois.

"Pedi que levassem embora a cadeira de rodas, o andador e a cadeira de banho, tudo que me lembrasse da minha condição, pois eu tinha que superar o que estava passando. A partir daí, me arrastava pela casa, me apoiava em tudo", disse ao G1.