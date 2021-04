Após 4h de paralisação, ônibus voltam a circular em Salvador

Após quatro horas de paralisação, os rodoviários começaram a sair das garagens com os ônibus nesta segunda-feira (19). No entanto, a garagem que pertencia à antiga Concessionária Salvador Norte (CSN) ainda vai demorar de retomar as atividades.



Em entrevista à TV Bahia, o presidente do Sindicato dos Rodoviários informou que os trabalhadores ainda vão se reunir para deliberar sobre as questões referentes ao pagamento da verbas rescisórias dos rodoviários que pertenciam à empresa. Esse foi um dos motivos da paralisação da categoria nesta segunda.

Na semana passada, eles também realizaram um protesto na Estação da Lapa para chamar atenção sobre o caso. Os rodoviários também pedem para serem incluídos no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. Ao todo, são cerca de 12 mil trabalhadores.

Mesmo com a circulação dos ônibus, os usuários do sistema de transporte ainda enfrentam problemas para se deslocar na cidade. Os pontos de ônibus continuam cheios e, aos poucos, os coletivos começam a chegar nas estações de transbordo.

Os ônibus do Subsistema de Transporte Complementar (STEC), ou amarelinhos, estão dando apoio atendendo os principais corredores de tráfego. Cerca de 207 ônibus amarelinhos atuarão nas linhas de maior fluxo de usuários, dos quais 53 atendem linhas do Subúrbio, 93 atenderão linhas do Miolo e 61 estão na região da Orla.