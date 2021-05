Após 5 horas, bombeiros controlam acidente em empresa de gás na RMS

Depois de cerca de cinco horas de trabalho, equipes do 14º Grupamento de Bombeiros Militar (14ºGBM-Madre de Deus) encerram a ocorrência de acidente em uma empresa de revenda de GLP em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu na manhã desta sexta (14), deixando uma pessoa morta e duas feridas.

“Foi uma operação bastante minuciosa, pois ao chegarmos ao local verificamos que ainda existia cerca de 200 botijões com vazamento de pouca quantidade de GLP. Tivemos que agir rápido, com bastante precisão e cautela. Durante toda operação tivemos o apoio dos brigadistas da empresa”, explicou o major BM Allan Guanais, comandante do 14ºGBM. Bombeiros especialistas em operações com produtos perigosos também participaram.

As duas pessoas que ficaram feridas foram levadas para unidades de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

No inicio da operação os bombeiros montaram um Sistema de Comando de Incidentes (SCI) no local para que fosse traçada a melhor estratégia de atuação. Foram utilizadas duas linhas de combate, com bombeiros militares e brigadistas da empresa, com a técnica de rebatimento dos gases que ainda estavam no ar, para que fossem dissipados e anulada a possibilidade de uma reignição.

Posteriormente a equipe de bombeiros especialistas em operações de emergências com produtos perigosos realizou a detecção de gases e monitoramento ambiental do local.





O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para a retirada do corpo da vítima fatal, assim como para a realização de perícia para que seja constatada a causa do acidente.