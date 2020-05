Após 7 dias, prefeitura encerra medidas mais rigorosas na Pituba

Foram sete dias entre o início das medidas de restrições de acesso mais severas e a liberação no bairro da Pituba, que ainda concentra o maior número de casos do coronavírus em Salvador, mas já não é o líder em novos diagnósticos. Nesta quarta-feira (20) o prefeito ACM Neto anunciou o final da validade do decreto no bairro, mas garantiu que a região segue monitorada pela prefeitura.

Com isso, o comércio pode reabrir de forma parcial. Além disso o trecho da orla entre o Centro de Convenções e a Arena Aquática também serão reabertos.

“Consideramos o resultado das ações na Pituba bastante positivo, porque já não figura mais entre os bairros que apresentam grande número de casos. Ontem mesmo, foi registrado apenas um novo caso confirmado. É claro que a redução só deve aparecer de fato nas próximas duas semanas, mas a expectativa é de que os números continuem baixos”, afirmou ACM Neto.

Durante os sete dias de medidas foram realizados 480 testes rápidos, com a identificação de 45 casos positivos. A Prefeitura promoveu, ainda, a distribuição de 4.388 máscaras, 113 aferições de temperatura, 26 abordagens a pessoas em situação de rua e quatro acolhimentos e higienização de 142 vias.

A partir da próxima quinta (21), o comércio da Pituba deve seguir as regras que valem para toda a cidade e seguirão em vigor até o dia 6 de junho: uso obrigatório de máscaras para trabalhadores e clientes, disponibilização de álcool em gel 70%, higienização dos ambientes e distância mínima de 2 metros entre as pessoas.

No caso das lojas acima de 200 metros quadrados autorizadas a funcionar, só será permitida a presença de uma pessoa a cada 9 metros quadrados.

O prefeito explicou que as ações mais restritas nos bairros têm dado certo e visam diminuir a velocidade da transmissão dos casos, oferecendo também suporte às pessoas mais necessitadas nas localidades.

Durante a coletiva feita por videoconferência, o chefe do município informou que a taxa de transmissão do novo coronavírus na capital baiana caiu para 5,7% ontem, o que é um efeito direto dessas medidas adotadas pelo município.

Atualmente os bairros do Bonfim, Liberdade, Lobato e Plataforma têm medidas regionalizadas em vigor. A partir da próxima sexta-feira (22), os bairros de Brotas e Cosme de Farias também entram nessa lista.