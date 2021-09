Após 7h de combate, bombeiros controlam incêndio em vegetação no sudoeste da Bahia

Homens do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia controlaram um incêndio, nesta quarta-feira (15), em uma área de vegetação em uma fazenda, cujo acesso leva ao município de Matina, no sudoeste do estado. A área, que margeia o Rio Poções fica próxima da região de Guanambi.

A ação foi realizada com a utilização de técnicas de combate a incêndio florestal com uso de ferramentas como abafadores, mochilas costais, pás, enxadas, facões e linhas de mangueira. A área segue sendo monitorada. Foram feitos aceiros para proteção das residências próximas. Não houve vítimas, apenas o prejuízo ambiental. O fogo atingiu áreas de pastagem e mata de caatinga.

Operação Florestal Bahia 2021



As ações dos bombeiros de combate a incêndios florestais seguem por todo estado. Nesta quarta-feira (15), os militares continuam o combate na região próxima ao Recanto da Aroeira, em Luís Eduardo Magalhães. Dezoito bombeiros estão atuando e um caminhão pipa foi cedido pela prefeitura da cidade para dar apoio aos bombeiros.

Já em Barreiras, na Serra da Bandeira, foi iniciado o monitoramento. Nos povoados da Barroca e Sapé (Serra do Saco) os bombeiros realizam o combate das chamas. No povoado Riacho D'água os especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais estão realizando o reconhecimento do local. 23 bombeiros militares estão atuando na região. Duas aeronaves modelo Air Tractor estão sobrevoando as áreas atingidas dando apoio no combate e identificando possíveis novos focos.



Na região de Morpará e Mundo Novo, o incêndio está controlado, mas na Serra da Cascalheira continua o combate. Oito bombeiros militares estão atuando na região. Duas aeronaves modelo Air Tractors dão apoio no combate por ar e realizam o monitoramento sobrevoando a área atingida para identificar possíveis novos focos.

Na Chapada Diamantina, na região de Lençóis, oito bombeiros realizam o combate em área próxima a uma fazenda. Enquanto em Oliveira dos Brejinhos, outros oito militares especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais continuam realizando o combate às chamas.



Baianópolis, bombeiros estão realizando o reconhecimento do local para iniciar o combate. Além disso, bombeiros baianos continuam dando apoio aos bombeiros militares do Piauí, na região de São Raimundo Nonato. Os baianos também atuam na cidade de Percata, com monitoramento. Na região da Serra continua o combate às chamas. Um avião Air Tractor está dando apoio ao combate, lançando água e verificando o aparecimento de possíveis novos focos.