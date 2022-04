Após abertura de comportas, Chesf reforça segurança na usina de Paulo Afonso

Como forma de garantir a segurança de transeuntes, a escolta armada está posicionada em locais estratégicos, tais como o Algorão, o Paraíso e o Cura, Existem ainda placas de segurança e advertência alertando para a não permanência em locais de risco.

Além da vigilância motorizada, em rondas de moto, no local, está sendo realizado o registro fotográfico das áreas fiscalizadas para eventual auxílio na apuração de fatos.

A Chesf também contratou, durante esse período, equipe de segurança armada para fiscalização das áreas de risco na Usina de Xingó, localizada no Rio São Francisco, na divisa de Alagoas e Sergipe, próximo a Piranhas (AL).

A Empresa, conta, ainda com apoio da PM local, do Corpo de Bombeiros e do BPTRAN, além de patrulhamento em áreas de risco como matas e encostas.