Após acionar o Bahia na Justiça, atacante vai receber R$ 770 mil

Depois de ser acionado na Justiça, o Bahia entrou em acordo com o atacante Élber, ex-jogador do clube, para o pagamento de valores atrasados do direito de imagem, 13º e férias. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O tricolor pagará ao atacante o total de R$ 770 mil. O montante será dividido em 10 parcelas. Élber defendeu o Bahia entre 2018 e 2020. No final do ano passado, ao fim do contrato, ele deixou o clube e acertou a transferência para o Yokohama Marinos, do Japão.

Este ano o jogador acionou o Esquadrão na Justiça, cobrando valores que não foram pagos. Além de Élber, o volante Elias, que passou pela Cidade Tricolor na temporada passada, também está em fase de negociação e deve chegar a um acordo com o clube para receber valores do contrato que não foram cumpridos.