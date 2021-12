Após alagamentos, nível de rio em Itabuna começa a baixar

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o nível que a água atingiu em Itabuna depois de fortes chuvas no final de semana. O nível do Rio Cachoeira ficou 10 metros acima do nível normal a partir da sexta, só começando a baixar depois de cerca de 48h. O bairro de Mangabinha foi um dos mais atingidos.

Os moradores começaram a voltar para casa para ver o que era possível recuperar depois que o nível do rio baixou, já nesta terça-feira (28). Eles dizem que uma cheia desse tipo não acontecia há décadas. "Perdemos um bocado de coisa, mas isso é normal. Importante é que estamos vivos, e vencer na vida de novo agora. Isso aqui ficou uma piscina. Sou morador aqui há 50 anos e nunca chegou água aqui desse jeito", disse o morador João Carlos Nunes à TV Bahia.

Durante o alagamento, as pontes Lacerda, de acesso ao São Caetano e à zona sul, e Miguel Calmon (Marabá), ligação entre o centro da cidade e os bairros Góes Calmon e Conceição, foram interditadas depois de ter ficado submersas.

Equipes da prefeitura precisaram usar botes e motos aquáticas para ajudar a fornecer comida e remédios para 97 famílias que estavam abrigadas no Parque de Exposições Antônio Setenta.

A enchente deixou vários bairros sem água e energia. Uma cheia do tipo não era registrada na cidade desde 1957.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o Alerta Amarelo, que indica que há risco de chuvas intensas, na região de Itabuna, e chuvas ainda devem acontecer essa semana. Por isso, a atenção ainda é necessária.