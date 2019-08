Após Alemanha, Noruega para os repasses para a proteção da Amazônia

O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, anunciou nesta quinta-feira (15) a suspensão dos repasses de 300 milhões de coroas norueguesas, cerca de R$ 133 milhões, para medidas de combate ao desmatamento da Amazônia. A informação foi publicada pelo jornal noruguês "Dagens Næringsliv".

Há dez anos o país nórdico colabora com o Brasil na proteção da floresta amazônica, cita a reportagem. Foram 8,3 bilhões de coroas norueguesas doadas para a Amazônia no período, cerca de R$ 3,69 bilhões. O dinheiro vai para um fundo brasileiro que busca diminuir o desflorestamento.

A Noruega é o principal doador do Fundo Amazônia, seguido pela Alemanha, que nos últimos dias também suspendeu o repasse. O comando do fundo gerou polêmica depois que Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, criticou a destinação dos recursos. O governo queria usar parte do valor para indenizar ruralistas que tiveram terras desapropriadas em unidades de conservação, medida não aprovada pelos europeus.

Segundo Salles, o fundo se tornou apenas um mecanismo para distribuir os recursos sem que se avalie os resultados. O Ministério do Meio Ambiente não se pronunciou sobre a suspensão da doação norueguesa.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comentou ontem a suspensão alemã. Ele disse que a chanceler do país, Angela Merkel, deve "pegar a grana" bloqueada para preservação ambiental no Brasil e reflorestar a Alemanha. "Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu US$ 80 milhões para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui", afirmou.