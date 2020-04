Após ameaça de 'canetada', Bolsonaro convoca reunião geral de ministros

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocou todos os seus ministros para uma reunião geral na tarde desta segunda-feira (6), às 17h. Trata-se do horário em que, normalmente, vem sendo realizadas as entrevistas coletivas com representantes do governo, sempre com a participação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com quem o presidente vem trocando farpas nos últimos dias.

Ainda no domingo, sem citar nomes, Bolsonaro disse que integrantes de seu governo "viraram estrelas" e que não hesitaria em usar a caneta contra essas pessoas. Mandetta chegou a dizer que estava dormindo quando o presidente fez o comentário, e não estava a par da situação.

Às 9h, Bolsonaro participaria de uma reunião sobre isolamento social. Na agenda pública de Bolsonaro ainda não havia, contudo, previsão de compromisso no horário citado. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência também não divulgou informações sobre a reunião.

O fim do isolamento social para diminuir os impactos econômicos do novo coronavírus tem sido defendido pelo presidente. Para ele, é necessário isolar apenas os grupos de risco da doença, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

Nesta segunda, a primeira agenda oficial do Bolsonaro era uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ao longo do dia também está previsto o recebimento de cartas credenciais de embaixadores do Egito, Croácia, Itália, Honduras, Polônia, Irá e Estados Unidos.

A entrega de credenciais é um procedimento padrão em que embaixadores recém-nomeados comparecem ao Palácio do Planalto para informar oficialmente que estão sendo indicados como representantes de suas nações no Brasil. Com informações do Estadão Conteúdo.