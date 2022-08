Após anunciar reforços, Bahia planeja a saída de atletas do elenco

Depois de anunciar a chegada de cinco reforços durante a janela de transferências do segundo semestre, o Bahia trabalha com a saída de atletas. De acordo com o diretor de futebol Eduardo Freeland, o clube planeja enxugar o grupo que vai disputar a reta final da Série B.

"Uma análise que temos feito bastante é a questão do volume de atletas. Devemos ter, sim, algumas saídas de atletas, não só nessa posição [de zagueiro]. A tendência é que tenhamos de três a quatro saídas, para oportunizarmos esses atletas a terem minutagem em outros locais, como também termos um grupo mais enxuto para a disputa do segundo turno", explicou.

O primeiro a deixar o clube foi o lateral esquerdo Djalma. Ele foi anunciado pelo AEL Limassol, do Chipre. O contrato com o time europeu será de duas temporadas. O Bahia aguarda a resolução dos trâmites burocráticos para oficializar a saída do jogador.

"Estamos finalizando os acordos, por isso ainda não nos pronunciamos. Só nos pronunciaremos quando o fato estiver consumado", pontuou Freeland.

Entre os jogadores que estão treinando e podem deixar o tricolor estão o zagueiro Zé Vitor e o meia Warley. Os dois foram contratados pouco antes do início da Série B, mas não conseguiram se firmar. Zé Vitor disputou apenas um jogo, na derrota para o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Com a contratação de Gabriel Noga, por empréstimo do Flamengo, o Bahia conta com seis zagueiros no elenco. Além dos dois citados, estão à disposição de Enderson Moreira: Ignácio, Luiz Otávio, Didi e Gabriel Xavier.

O meia Warley tem situação parecida. Titular contra o Náutico, ele soma duas partidas pelo Esquadrão. O jogador ainda não conseguiu justificar a contratação e viu a concorrência aumentar com a chegada de Ricardo Goulart.

Eduardo Freeland disse ainda que está satisfeito com o mercado do Bahia até o momento. O diretor de futebol afirmou que o clube está de olhos em boas oportunidades, mas a tendência é de que o Esquadrão não faça grandes movimentos. O prazo para contratações vai até o dia 15 de agosto.

Desde a abertura da janela, o Bahia anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Noga, do lateral Marcinho, do meia Ricardo Goulart, e dos atacantes Jonathan Copete e Igor Torres. O goleiro Dênis Júnior e o volante Luiz Felipe voltaram após empréstimos. Em contrapartida, o goleiro César, o lateral Jonathan e o meia-atacante Rildo deixaram a equipe.

"Com a chegada de Copete, Igor [Torres], [Gabriel] Noga, percebemos como o nível do treino tem sido elevado. Estamos sempre atentos ao mercado, mas, considerando a competição que estamos disputando, o posicionamento de tabela, os concorrentes que temos, estamos satisfeitos com o que temos de elenco hoje", analisou.