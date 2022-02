Após apelo, embaixada em Kiev deve evacuar jogadores brasileiros

Os jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia serão evacuados. Foi o que informou o embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, nesta quinta-feira (24). A declaração acontece horas após um grupo de atletas gravar um vídeo pedindo socorro e ajuda para deixar o país do Leste Europeu, em meio ao conflito com a Rússia.

"Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol. Todo mundo", afirmou Rapesta, em entrevista à BBC Brasil.

O embaixador não deu detalhes de como será feita a evacuação, nem quando acontecerá. O diplomata, porém, afirmou que gravou um vídeo com os detalhes da operação, que foi encaminhado ao Itamaraty. O órgão deverá, segundo Rapesta, fazer a divulgação das orientações.

O volante Edson, ex-Bahia, já está de saída. Nesta tarde, ele postou uma foto deixando a Ucrânia, a caminho da Polônia. Ao lado dele, aparecia o conterrâneo Talles, ex-Fluminense e Vila Nova, e o argentino Fabricio Alvarenga, ex-Coritiba. Todos os três defendem o Rukh Lviv, clube sediado no oeste do país, a 469 km de distância da capital Kiev.

Jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, dois dos principais clubes ucranianos, estão reunidos em um hotel em Kiev desde que a Rússia iniciou o ataque à Ucrânia. Ao lado de familiares, mulheres e filhos, eles pediram a ajuda do governo brasileiro para voltar para casa.

"Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dínamo e do Shakhtar com a nossa família. Estamos hospedados em um hotel devido toda a situação. Estamos pedindo ajuda de vocês nesse vídeo devido à falta de combustível na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Não tem como gente sair. Pedimos apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês nos ajudem a promover esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possível", declarou o zagueiro Marlon, do Shakhtar.