Após arrastões, bares e restaurantes disponibilizarão suas câmeras para a polícia

Após uma onda de assaltos e arrastões, as câmeras de segurança de bares e restaurantes serão utilizadas pela polícia baiana para prevenir crimes e na investigação de ações ilícitas. A adesão ao projeto Câmera Interativa da Secretaria da Segurança Pública foi anunciada, após reunião, na tarde da última terça-feira (19), no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Além da medida, o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, informou aos representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a ampliação do patrulhamento ostensivo. Os integrantes da Abrasel se comprometeram ainda nas divulgações do Alerta Celular (ferramenta da SSP que dificulta a revenda de aparelhos roubados e facilita a devolução de smartphones subtraídos) e do Disque Denúncia (181). "Realizaremos novos encontros buscando sempre ampliar a rede de proteção aos comerciantes e clientes", completou Mandarino.

O reforço na segurança de bares e restaurantes ocorre após uma onda de ataques aos estabelecimentos. No dia quatro de abril desse ano, quatro homens armados invadiram o Boteco do Caranguejo, na Rua Guillard Muniz, no bairro do Itaigara, e levaram objetos de clientes e funcionários. Após a ocorrência, a Polícia Militar informou que o policiamento seria reforçado na região.

Dias antes do ataque ao Boteco do Caranguejo, outro bar foi alvo na Pituba. Três homens armados invadiram o bar e restaurante Porto Brasil, no dia 26 de março e roubaram os pertences dos clientes. Segundo o relato de um cliente que estava no local, os bandidos ameaçaram os clientes e chegaram a apontar armas para alguns deles. "Um desespero", relatou o cliente. Ainda de acordo com ele, um outro cliente chegou a ser agredido na ação.

Já no dia 3 de março, o oficial da Marinha Mercante Carlos Henrique de Azevedo Sampaio, 30 anos, foi morto durante um assalto na Torre de Pizza, em Lauro de Freitas. A vítima chegou ao local com a mãe, uma tia e uma prima. Quando os bandidos deram a voz de assalto, ele não acreditou. "Os bandidos entraram como clientes e logo depois levantaram e disseram: 'Acabou a brincadeira'. Ele ficou sem acreditar por se tratar de um restaurante de grande porte, tanto que ele e a mãe levantaram", contou um primo da vítima na ocasião.