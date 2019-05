Após assassinar ex, homem invade igreja e mata mais três em MG

(Foto: Reprodução)

Um homem armado entrou em uma igreja evangélica em Paracatu, Minas Gerais, e atirou várias vezes na noite desta terça-feira (21). O crime foi na Igreja Batista Shalon, por volta das 19h. O atirador foi identificado como Rudson Aragão Guimarães, 39 anos, ex-militar das Forças Armadas.

Segundo o Estado de Minas, Rudson foi primeiro até a casa da ex-namorada, Heloísa Vieira Andrade, de 59, onde ela estava com a mãe e a irmã dele. Ele atacou a ex, atingido-a com uma facada no pescoço. A mulher morreu.

Depois, ele correu até o templo, onde começou a atirar. As informações são de que ele matou inicialmente dois idosos com tiros na cabeça . Depois disso, fez uma mulher de refém. A Polícia Militar foi chamada e chegou a negociar com o atirador, mas ele acabou matando também esta mulher.

As vítimas mortas na igreja foram identificadas como Rosângela Albernaz, de 50; Marilene Martins de Melo Neves, 52; e Antônio Rama, 67, pai do pastor Evandro Rama, que celebrava o culto quando aconteceu o crime. O pastor se feriu ao correr para fugir do atirador, fraturando o pé.

Os PMs atiraram contra Rudson, que foi atingido na clavícula. Ele foi levado para um hospital da cidade e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave. Com ele a polícia apreendeu uma garrucha calibre 36 que ainda tinha seis munições não deflagradas.

Um militar que é fiel da igreja informou que o atirador também frequentava o culto, mas não de maneira constante. Ele teria deixado a igreja por conta de problemas com drogas. Moradores acreditam que ele pode ter sofrido um tipo de surto, já que ele comentava que ouvia vozes.

Depois do crime, populares ainda tentaram invadir o hospital da cidade para atacar Rudson. A PM impediu.