Após assumir caso com Nego do Borel, Lisa Barcelos chora em vídeo: 'Muito mal'

A influenciador Lisa Barcelos admitiu que teve um caso com Nego do Borel quando ele ainda era noivo de Duda Reis. Nesta quarta-feira (13), ela gravou um vídeo em que aparece chorando muito e dizendo que está "muito mal" com toda repercussão do caso. A jovem de 18 anos pediu que os fãs não espalhassem o vídeo e depois desativou seu perfil no Instagram.

Lisa faz um apelo para que os seguidores e fãs continuem a apoiá-la. "Só estou aparecendo aqui para os fã-clubes. Peço por favor que não vazem esse story aqui nesse Instagram. É para avisar que estou muito triste, que tem vários fã-clubes desativando (deixando de seguir Lisa). Estou muito mal e ficando pior ainda. Fica comigo, do meu lado. Por favor, quem é meu fã-clube, fica do meu lado", diz ela, em meio a lágrimas. "Muito obrigada por quem me apoiou e está comigo nessa para enfrentar tudo isso".

Ontem, depois do vazamento do áudio em que fala detalhes da intimidade do encontro com o funkeiro, Lisa assumiu que a mensagem era verdadeira. “O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, explicou.

Para ela, Nego do Borel, que era noivo, é o principal responsável. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco", afirmou.