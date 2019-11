Após atuar por Portugal, CR7 fica de fora do próximo jogo da Juve

A Juventus não terá Cristiano Ronaldo em campo neste sábado (23). O jogador não foi relacionado para a partida contra a Atalanta, fora de casa, às 11h. Ele foi poupado pelo técnico Maurizio Sarri após ajudar Portugal a assegurar uma vaga na próxima edição da Eurocopa.

CR7 participou dos 180 minutos de jogo de sua seleção nas vitórias Lituânia e Luxemburgo, nos últimos dias 14 e 17, respectivamente. O astro marcou quatro gols nos duelos e foi fundamental para a classificação do país no torneio continental.

Cristiano Ronaldo, porém, já vinha sentindo problemas musculares. Na partida contra o Lokomotiv, na Rússia, dia 6, pela Liga dos Campeões, foi substituído a oito minutos do fim do confronto. E, no dia 10, no clássico contra o Milan, pelo Campeonato Italiano, foi sacado de campo com apenas 10 minutos do segundo tempo.

Nas ocasiões, Sarri afirmou que o atleta tinha sentido dores no joelho. Porém, a imprensa do país especulou um possível problema de relacionamento entre o treinador e o craque - que saiu do gramado irritado nas duas vezes. Mas CR7 negou a versão e afirmou que não estava em sua melhor forma.