Após baixa procura, Feira de Santana amplia vacinação para pessoas a partir de 25 anos

Assim como nas primeiras horas da imunização em Salvador, o movimento nas filas dos postos de vacinação em Feira de Santana nesta segunda-feira (9) foi bem abaixo do esperado. A prefeitura do município começou o dia planejando vacinar pessoas com 27 anos, mas, por conta da baixa procura, acabou ampliando o público e chegando até o público a partir de 25 anos.



Leia mais: Vacinômetro: BA tem 7 mi de vacinados com ao menos uma dose contra covid

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira decidiu ampliar o público-alvo para a vacinação para tentar impulsionar a aplicação de doses previstas para esta segunda.

Até 17h, pessoas com 25 anos ou nascidas até 1996 puderam receber a imunização na UniFTC e na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) também foram vacinadas.

A segunda dose das vacinas Oxford e Coronavac também foram aplicadas nas pessoas aptas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).