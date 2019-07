Após briga com Lívia Andrade, Leo Dias pede afastamento do SBT

O jornalista e colunista do jornal O Dia Leo Dias, que é também um dos apresentadores do programa Fofocalizando, do SBT, não participou do programa na tarde desta quarta (24). Diante da ausência, muitos fãs se perguntaram sobre o que se passou.

Segundo informações da Veja, Dias entrou em contato com a direção do SBT para pedir seu afastamento por 21 dias, com o objetivo de ficar mais calmo. Leo está muito abalado com a briga recente que teve com a a colega de atração e ex-amiga, Lívia Andrade.

Ainda de acordo com a revista, ele achou por melhor dar um tempo para se cuidar e esfriar a cabeça. O pedido do jornalista deixou surpresa a direção do SBT, que ainda não deu um posicionamento ao jornalista. Leo também deve utilizar esse tempo para se dedicar à atração que terá na emissora E!.



Sobre a briga

Dias usou seu Twitter na noite de domingo (21) para desabafar sobre como está a relação com Lívia Andrade. Segundo ele, os dois não são mais amigos e a apresentadora nem olha mais em sua cara.

De acordo com Leo, a amizade dos dois acabou após uma polêmica envolvendo uma entrevista de Antônia Fontenelle, que foi vetada no início do mês no programa que os dois apresentam.

(Foto: Reprodução)

Leo disse que estava no meio da briga de duas pessoas que ele amava, Lívia e Antônia, e que não seria obrigado a ter que tomar um partido. O jornalista afirmou que nunca mentirá para nenhuma das duas e disse que Lívia não olha mais em sua cara e que ele lamenta muito isso, pois, segundo ele, havia perdido uma irmã.

Em uma segunda postagem, o jornalista disse que está sofrendo muito pela ausência da amiga Lívia em sua vida e contou também que sua avó fica só perguntando quando vai conhecer a moça e ele não teve coragem de dizer que estão brigados.

Segundo o jornalista, acabou falando para a avó que Lívia não vai muito ao Rio de Janeiro, ao que ela comentou que reza todos os dias pela apresentadora.

Leo explicou porque convidou Antônia para participar do Fofocalizando, dizendo que sua intenção era que a mesma contasse sobre sua relação com Eduardo Costa. Ele disse que Antônia havia dito que não falaria sobre Lívia e que sua preocupação era trazer ibope para o programa que passava por um período difícil.

Leo Dias, que chegou a morar na casa de Lívia Andrade em São Paulo durante o período em que passava por um tratamento por uso de drogas, desabafou e disse que Lívia salvou a sua vida e que achava que ele era sua "irmã de alma". Ele contou que afundou na tristeza por causa dessa situação, mas que está tentando se recuperar fazendo terapia.

O jornalista disse que tem trabalhado sobre o perdão em sua vida diária, pois, não se leva nada dessa vida. Ele acrescentou ainda que espera um dia ter a Lívia de volta em sua vida e que tem questionado até sobre sua permanência no SBT, visto que não está feliz. Ele encerrou dizendo que tinha falado demais e desejando boa noite aos seguidores.

A minha intenção em colocar a Antônia no ar era pressiona-la a falar do Eduardo Costa. Ela tinha me prometido que não falaria da Lívia. O programa passava por uma semana decisiva. Silvio disse que ia acabar com o Fofocalizando. Eduardo Costa sempre da ibope. Só isso — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019 Eu sou o que mais luto pelo Fofocalizando. Penso na pauta do programa o dia todo. Nao sei me entregar pela metade a nada. Só queria o bem do programa. Se Naldo desse audiência, eu não teria problema algum em colocá-lo no ar para salvar o programa. — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019 Estou no meio de uma briga de duas pessoas que amo. Não sou obrigado a tomar partido. Mas saibam que eu jamais mentirei para nenhuma das duas. Livia não olha mais na minha cara. Eu lamento. Perdi uma irmã, — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019 CHEGAAAAAA — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019 Hoje minha avó perguntou de novo quando vai conhecer a Lívia. Não tive coragem de dizer que havíamos brigado. Disse que ela vem pouco ao Rio. Aí minha avo repetiu que reza todo dia um Pai Nosso pra Livia. — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019 Muita gente me ligando e me criticando por falar o que aconteceu e o que eu to sentindo. Sinto muito. Vocês estão pedindo para eu não ser eu. Aguentei muito tempo calado. — LeoDias (@euleodias) July 22, 2019

Entenda a briga entre Antônia e Lívia

A confusão entre Lívia e Antônia, que sobrou para Leo Dias, ocorreu após Fontenelle ter uma entrevista sua dada a Leo vetada pela produção do programa Fofocalizando. Antônia acusou Lívia de ter sido barrada na atração do SBT e não a produção do programa.

Na época, Antônia gravou um vídeo onde dizia a Lívia que não fazia questão nenhuma de participar do "Fofocalizando" e chamou a apresentadora de amadora. Fontenelle ainda disse que estava surpresa e que era um absurdo a direção do programa colocar o capricho de uma apresentadora acima da audiência.

O SBT ainda lançou uma nota falando que a decisão de não levar ao ar a entrevista partiu da direção do programa e que os apresentadores não têm decisão na pauta da atração.

Confira o vídeo gravado por Antônia Fontenelle.

???? Antonia Fontenelle atacou Lívia Andrade após um suposto boicote da apresentadora do "Fofocalizando", que teria vetado sua presença no vespertino do SBT. ???? "Seja menos pedante, seja mais inteligente", disse Antonia. pic.twitter.com/sa658qYDt6 — UOL Entretenimento (@UOLEntrete) July 2, 2019