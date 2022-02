Após briga familiar, Patrícia Abravanel comenta saída de Tiago do BBB22

Durante a participação de Tiago Abravanel no Big Brother 22, a tia do ator, Patrícia Abravanel causou polêmica ao zombar do sobrinho em seu programa no SBT. A atitude foi questionada pelos internautas, até entre os que não eram os maiores fãs do artista dentro da casa.

A atitude da apresentadora foi uma reação às revelações feitas pelo ex-confinado dentro do casa, relativa ao pouco convívio com a família de Silvio Santos.

Patrícia e Tiago Abravanel lavando roupa suja no #ProgramaSilvioSantos. Perdi tudo com essa sátira maravilhosa! ???? pic.twitter.com/gWiSynFW3c — Silvinho (@silvinhotv) February 21, 2022

Entretanto, após Tiago abandonar o confinamento do reality, neste domingo (28), a tia parece ter buscado uma reconciliação, através das redes sociais.

A caçula de Silvio Santos deixou uma mensagem em seu perfil no Instagram no qual elogia a postura do ator durante a desistência.

“Ti, você foi corajoso por seguir seu coração. Tanto na hora de entrar quanto na hora de sair. Baita saída linda! Emocionante!!! Escrevi isso no grupo ontem, mas quero deixar aqui com todo meu amor”, escreveu Patrícia, na descrição de uma foto no qual aparece dançando com o ex-BBB.