Após campanha, Bellintani trata renovação de Gilberto como difícil

O Bahia segue mapeando o mercado em busca de peças para reforçar o elenco para a sequência da temporada 2021. Em entrevista à rádio Metrópole, na noite desta segunda-feira (12), o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, afirmou que entre as posições pretendidas está um centroavante.

Segundo o dirigente, a ideia do clube é contratar um jogador com características de camisa 9 para ser mais uma opção para o técnico Dado Cavalcanti e que possa fazer sombra ao artilheiro Gilberto.

"Não tenho dúvida, precisamos de mais um centroavante. Desde a saída de Fernandão, não tivemos centroavante de ofício mais experiente. A gente está em negociação com um centroavante que pode vir em mais uns 30, 40 dias, que é uma negociação para o Campeonato Brasileiro", explicou Bellintani.

Apesar de não citar nomes, o jogador em questão pode ser o uruguaio Abel Hernández, de 30 anos, que está no Internacional. Abel tem contrato com o colorado apenas até junho e dificilmente continuará no clube gaúcho. Nos últimos dias o nome do atacante foi especulado no Esquadrão.

Ainda no ataque, Guilherme Bellintani falou também sobre a tentativa de renovação com o atacante Gilberto. No tricolor desde 2018, o centroavante tem vínculo apenas até o final do ano e em junho poderá assinar pré-contrato com outra equipe.

Nos últimos dias a torcida do Bahia tem feito manifestações nas redes sociais pela renovação com o jogador. Bellintani, no entanto, classifica a negociação como difícil por conta dos prejuízos financeiros acumulados pelo Bahia desde o início da pandemia do coronavírus.

Gilberto é o principal artilheiro do Bahia na temporada, com oito gols em sete jogos. Ele lidera entre os melhores marcadores da Copa do Nordeste, com seis tentos.

"Eu vi com satisfação essa campanha pela renovação. Ele tem contrato até dezembro, investimento significativo do clube. Pelas circunstâncias atuais, a renovação dele é muito difícil, mas é um jogador que gosta de ajudar o Bahia. A gente sempre tem abertura, converso com empresário dele. Se o clube se recuperar financeiramente e o Gilberto quiser, esse acerto vai ser feito. Preciso muito que o clube se recupere para fazer propostas não só por Gilberto, como outros jogadores. A gente fez contrato com ele pré-pandemia. Hoje estamos gerindo o clube com zero receita de bilheteria. Temos que ajustar orçamento. Posso não ser o presidente que contrata os melhores jogadores, mas não serei um presidente irresponsável", explicou.