Após capa de revista, perfis de capitais nordestinas ironizam nas redes sociais

A capa da edição especial de anversário da capital paulista da Revista Veja São Paulo foi tema muitas discussões nas redes socias, nesta sexta-feira. Muitos internautas, principalmente nordestinos, criticaram a capa que chama São Paulo de "A capital do Nordeste", por conta do que a revista chama de "novos migrantes que reinvantam o design, a gastronomia, as startups e outras atividades da metrópole que completa 467 anos". A capa também ganhou elogios de outros internautas, que consideraram uma homenagem aos migrantes.

O perfil da Prefeitura de Salvador, no Twitter, ironizou a capa e convocou as outras oito capitais nordestinas para comentarem no mesmo tom. "Será, amadah?! Corre aqui @PrefAracaju, @PrefMaceio, @prefjoaopessoa, @prefrecife, @NatalPrefeitura, @prefeiturapmf, @PrefeituraSL, @prefdeteresina! Eu conto ou vocês contam?!"

Os perfis das outras capitais seguiram a linha irônica para debochar da capa. Usando memes das cantoras Gretchen, Inês Brasil e Rihanna, as nove prefeituras nordestinas responderam ao chamado do perfil de Salvador usando o bom humor mostrar discordância com a capa da Veja São Paulo.