Após casar e ter filho com um aluno, professora se livra de crime sexual

Uma ex-professora do ensino médio no estado de Missouri, nos Estados Unidos, foi acusada, em 2019, de ter relações sexuais com um aluno durante seu primeiro ano de ensino em Inglês na Sarcoxie High School. Baylee Turner tinha 23 anos quando admitiu à polícia que isso tinha acontecido. Mas agora, as acusações foram retiradas depois que ela e o estudante, que na época tinha 18 anos, se casaram.

O casamento impactou o andamento do caso, de acordo com Nate Dalley, promotor assistente. O novo estado civil de Baylee significa que o privilégio conjugal agora se aplica ao caso, o que significa que o aluno não poderá testemunhar contra ela, de acordo com Dalley. O casal também tem um bebê, que nasceu em 2020.

A lei do estado de Missouri proíbe funcionários da escola de terem contato sexual com alunos, independentemente de consentimento ou idade. À época, Baylee se demitiu do colégio, e perdeu a licença para lecionar. Chegou até a ser presa, mas foi libertada sob fiança, além de proibida de se aproximar de qualquer estudante abaixo de 16 anos.

Não é coincidência que, na década de 90, o mesmo estado se escandalizou com a ex-professora Mary Kay Letourneau, presa duas vezes por ter tido relacionamento sexual com um aluno de 13 anos, com quem acabou se casando. Ela ficou grávida e deu à luz enquanto cumpria pena. Ambos defenderam a relação como consensual. Em julho de 2020, a professora morreu, aos 58 anos, vítima de câncer.