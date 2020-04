Após cinco anos preso nos EUA, José Marin desembarca em São Paulo

Condenado por corrupção no futebol, o ex-presidente da CBF, José Maria Marin chegou ao Brasil na manhã deste domingo (5). Ele volta ao país depois de ficar preso por cinco anos em uma penitenciária nos Estados Unidos.

Aos 87 anos, José Marín desembarcou sozinho no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, após sair de Nova York. O ex-dirigente foi libertado pela justiça americana por conta da pandemia do novo coronavírus. Os Estados Unidos é um dos epicentros da doença no mundo.

Na decisão, a juíza Pamela Chen citou que José Marin está com a "saúde significamente deteriorada" e tem "risco elevado de graves consequências para a saúde devido ao atual surto de Covid-19".

Antes de voltar ao Brasil, Marin precisou ficar em quarentena em um hotel nos Estados Unidos. Na decisão de liberar o ex-presidente da CBF para cumprir o restante da sentença no Brasil, a justiça reduziu em um ano a pena do brasileiro.

Lembre o caso

José Maria Marin foi detido no dia 27 de maio de 2015, em um hotel na Suíça, na investigação que ficou conhecida como Fifagate. Ele, e outros dirigentes do futebol mundial, foram acusados de corrupção e lavagem de dinheiro em torneios de futebol.

Em dezembro do mesmo ano, Marin foi transferido da Suíça para os Estados Unidos, onde passou a ficar em prisão domiciliar em seu apartamento em Nova York.

Em dezembro de 2017, o ex-dirigente foi julgado na corte americana e condenado a quatro anos de prisão. Ele foi considerado culpado em seis dos sete crimes que foi acusado: organização criminosa (1x), fraude bancária (3x) e lavagem de dinheiro (2x).

Os casos estão ligados a contratos da Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Copa América e foram cometidos entre os anos 2012 e 2015, período em que Marin foi presidente da CBF.