Após cirurgia na bexiga, Bolsonaro tem alta de hospital em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alta por volta das 13h30 deste sábado (26). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter passado por uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga na sexta-feira (25).

Ainda neste sábado, Bolsonaro deve viajar para Brasília e seguir para o Palácio da Alvorada, de acordo com a Secretaria Especial da Comunicação Social do governo federal.

Antes da alta, no início da manhã deste sábado, o boletim do hospital já dizia que o presidente estava com "ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas".

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegou a postar uma foto do marido no Instagram. Ele aparece sorrindo e usa uma camisa do time de futebol cearense Ferroviário Atlético Clube (FAC), de Fortaleza.