Após cirurgia, Rui Costa recebe alta médica e volta para Salvador

O governador Rui Costa recebeu alta médica nesta terça-feira (7) após ser submetido a uma cirurgia para retirada de nódulo na mama em São Paulo. De acordo com comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia no início da noite, o líder do Executivo estadual já se encontra em Salvador e retornará às atividades somente após liberação da equipe médica.

Aos 57 anos, Rui foi diagnosticado com ginecomastia e precisou passar por um procedimento cirúrgico no domingo (5), no Hospital Sírio Libanês, onde permanecia internado.

O médico cirurgião Marcelo Sampaio, responsável pelo procedimento realizado no petista, explicou nessa segunda (6) que não há risco do governador ter câncer. Ele foi diagnosticado com uma patologia que consiste na presença de nódulo mamário em homens.

Ainda de acordo com o cirurgião, o nódulo encontrado no governador é absolutamente benigno e não há preocupação de câncer.

“O governador Rui Costa teve um diagnóstico de ginecomastia, que é a presença de mama em homens, patologia absolutamente benigna. A razão da cirurgia foi desconforto. Rui sentia dores em uma das mamas, quando tocava o local ou quando tinha algum contato físico em suas aparições públicas. Volto a frisar que a patologia é benigna e não existe a preocupação do câncer”, explicou.

Ainda segundo o cirurgião, a cirurgia transcorreu muito bem. "O governador passou uma noite tranquila e está em plena recuperação, com uma evolução normal e esperada para a cirurgia que fez”, revelou Sampaio.

A identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Para tanto, devem ser realizados exames de rotina, bem como a busca imediata do diagnóstico médico após a identificação de qualquer desconforto ou alteração no organismo, sobretudo a partir dos 50 anos.

Embora raro, homens também podem ter câncer de mama, embora esse não tenha sido o caso do governador. Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, há 1 homem com o mesmo diagnóstico.