Após comandar equipe principal, Ramon convoca a Seleção sub-20

Depois de comandar a seleção brasileira principal na derrota por 2x1 para o Marrocos, o técnico Ramon Menezes voltou ao seu trabalho no sub-20 e divulgou, nesta sexta-feira (31), a lista de convocados para três amistosos que serão disputados pela seleção de base entre os dias 15 e 27 de abril, na Espanha.

O grupo é composto, em sua maioria, pelos jogadores campeões do Sul-Americano Sub-20 disputado entre o final de janeiro e o início de fevereiro, mas tem atletas que não fizeram parte da campanha.

Ausentes no título porque não foram liberados por seus clubes para disputar o torneio continental, Endrick e Giovani, do Palmeiras, Marcos Leonardo, do Santos, e Beraldo, do São Paulo, foram convocados para os amistosos. Ainda não se sabe se, dessa vez, serão liberados, pois o período dos amistosos coincidirá com datas de jogos do Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.

Outro nome que não esteve no Sul-Americano e está na lista é o zagueiro Michel, do Palmeiras, que foi convocado para disputar o torneio em janeiro, mas foi cortado e se machucou. O lateral-direito Vinícius Tobias, ex-Internacional e hoje no Real Madrid, e o zagueiro Kaiky Melo, do Almería, também são novidades em relação ao grupo campeão.

Cinco dos atletas chamados para a série de amistosos foram convocados por Ramon para defender a seleção principal no final de semana passado, contra o Marrocos: o goleiro Mycael (Athletico-PR), o lateral-direito Arthur (América-MG), o zagueiro Robert Renan (Zenit), o volante Andrey Santos (Vasco) e o atacante Vitor Roque (Athletico-PR). Apenas os dois últimos entraram em campo. Andrey começou como titular e Roque entrou no segundo tempo, tornando-se o jogador mais jovem a defender a seleção desde Ronaldo Fenômeno.

Os adversários da seleção brasileira sub-20 na Espanha, mais precisamente na cidade de Jerez de la Frontera, em Andaluzia, serão República Dominicana, Iraque e Usbequistão ou Senegal. Todas as equipes estão classificadas para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre 20 de maio e 11 de junho.

A Indonésia seria o país-sede do torneio, mas perdeu a posição após figuras públicas e movimentos islâmicos conservadores se oporem à presença da seleção de Israel no país. A Fifa ainda não definiu a nação substituta.

Confira a lista completa dos convocados: