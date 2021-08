Após confronto com ladrões, PM recupera veículo e instrumentos musicais roubados

Após receber informações de que bandidos estariam assaltando na região da Paralela e adjacências nesta segunda-feira (2), agentes da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram ao local. Ao perceber a aproximação dos policiais, os bandidos abriram fogo e fugiram a pé em direção a um matagal próximo, abandonando os itens roubados.

De acordo com o major Francisco Menezes, comandante da 82ªCIPM, dentro do carro utilizado pelos criminosos, que possuía restrição de roubo e estava com placa clonada, foram achados oito instrumentos musicais - roubados de uma loja no bairro de Mussurunga -; cinco caixas de som; um colete; dois celulares e seis fones.

Foto: Reprodução / SSP

O oficial ainda informou que, durante a ação ocorrida em um trecho da Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, os assaltantes também roubaram um colete balístico e um revólver calibre 38 de um vigilante.

Os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Os criminosos conseguiram escapar.