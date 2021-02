Após confusão no BBB, mãe de Gil manda recado para Karol: 'Te espero aqui fora'

O sábado no BBB21 foi marcado por muitas brigas, incluindo uma confusão que fez o pernambucano Gilberto a perder o controle e chegar a dizer que queria sair da casa. A mãe do economista, Jacira Santanna, usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que mandou um recado para Karol Conká, uma das pessoas que brigou com Gil.

“Estou com muito ódio, meu filho acredita na bondade das pessoas, acredita na mudança de Karol”, disse Jaciara.

Em seguida ela atacou a cantora. “Você precisa conhecer uma mulher de verdade, de uma mulher para outra, porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra, uma sebosa? Eu espero você aqui fora. Eu peço para você, público, em nome de uma mãe que está vendo o filho sofrer, apoie meu filho”, completou.

Jacira disse que os brothers estavam mexendo com o psicológico de Gil na casa. “Eu vim aqui hoje expressar minha indignação pelo que estão fazendo com meu filho dentro da casa do BBB. Nunca vi meu filho desse jeito, revoltado dessa forma. Meu filho foi criado dentro da igreja! Para chegar a ponto de pedir a Deus para tirar ele e pedir para ir ao paredão, isso é muito grave”, acredita.

Gil perdeu controle após discutir com Arthur e Caio e chegou a gritar pedindo que os rivais o colocassem no paredão.