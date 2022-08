Após contratações, Bahia tem dez atacantes brigando pela titularidade

Apresentado oficialmente como reforço do Bahia na terça-feira (23), o atacante Caio Vidal foi a grande novidade no treino do elenco que se prepara para enfrentar o Vasco pela 26ª rodada da Série B, domingo, às 16h, na Fonte Nova.

Já regularizado, Vidal iniciou as atividades de preparação física no CT Evaristo de Macedo, mas é improvável que seja relacionado para o banco de reservas no fim de semana, por estar voltando de lesão e há um mês parado. O reforço se tornou a 10ª peça do setor ofensivo da equipe, que enfrentou dificuldades durante o primeiro turno da competição para definir os titulares do setor.

Agora, o técnico Enderson Moreira terá como principal objetivo desenhar o melhor esquema tático do time e definir suas prioridades para o ataque. A lista, que mistura nomes experientes e atletas jovens, oferece opções tanto para um esquema com três atacantes, quanto com apenas dois jogadores à frente.

Caio Vidal foi apresentado e já iniciou os treinos físicos (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Além de Caio Vidal, o elenco tem Jacaré, Marco Antônio, Igor Torres, Copete, Raí e Everton para atuar nas pontas - o garoto pode jogar de 9 também. Como centroavante, o Bahia já contava com Rodallega e tem agora o recém-chegado Ytalo, que veio do RB Bragantino. Além de Matheus Davó, uma opção mais versátil para Enderson, já que atuou como ponta, mas como homem de área marcou a maior parte dos seus oito gols na Série B.

Para o jogo contra o Vasco, Davó deve ser a primeira escolha para compor o setor de ataque, devido à boa fase. Os demais variam a depender do esquema tático adotado - o técnico já utilizou diversas formações, como 4-3-3, ou 4-4-2 e até um 5-3-2. Por isso, não dá para cravar que os jogadores terão cadeira cativa no time titular.

Olhando os números, Davó surge como a peça mais eficiente do ataque do Bahia. Além de ser o artilheiro do time no campeonato, o camisa 88 é o que precisa de menos tempo para marcar (177 minutos) e o que mais acerta os chutes na meta. Rodallega até chuta mais vezes durante os jogos (média de 2,5 contra 1,8 de Davó), mas acerta menos da metade desses arremates dentro do gol.

O colombiano acumula uma seca de 11 jogos sem balançar as redes. A chegada de Ytalo coloca ainda mais pressão no centroavante, que precisa encontrar o caminho do gol para não ser ultrapassado na lista. O atacante ex-Bragantino vem de lesão, mas seus números na temporada são regulares até aqui, inclusive pelos gols marcados na Libertadores durante o primeiro semestre. Foram três na fase de grupos do torneio continental.

Ytalo pode estrear pelo Bahia diante do Vasco (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Já quando se fala do desempenho no 1 contra 1, jogadas individuais, quem mais se destaca é o ponta Vitor Jacaré. O atacante tem uma média de quase 50% dos dribles bem sucedidos e disputas pela bola vencidas contra os adversários. Os dados são da plataforma SofaScore.

Matheus Davó e Jacaré também são os nomes que mais ganharam chance na frente, com 24 e 23 partidas cada, respectivamente. Na sequência, vem Rodallega, com 17 jogos, e Raí Nascimento, que atuou 15 vezes. Este, aliás, perdeu espaço nos jogos recentes. Nos últimos quatro, Raí entrou em campo só contra o Londrina, quando atuou por 12 minutos.

Marco Antônio segue sofrendo com lesões - que também marcaram a passagem anterior dele no clube - e não tem sequência com o treinador. Tudo indica que, dos atletas que jogam como ponta, seja o nome menos cotado, atrás ainda de Copete e Igor Torres, que tiveram chances no time titular.