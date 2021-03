Após contusão contra o CRB, Rend fará exame e será reavaliado

O departamento médico da Toca do Leão pode ter ganhado mais um integrante. Titular no empate em 1x1 com o CRB na noite desta quarta-feira (24), o volante Guilherme Rend caiu sozinho no gramado do Barradão e levou a mão à coxa direita aos 19 minutos do primeiro tempo. Voltou para o jogo, mas cinco minutos depois desabou outra vez e precisou ser substituído por João Pedro. O Vitória informou que o jogador ainda passará por exame de imagem e será reavaliado pelos médicos para identificar a gravidade da contusão.

Titular absoluto do Vitória no ano passado, Guilherme Rend não teve os 10 dias de folga que a maioria dos atletas do elenco desfrutaram após a Série B do Brasileiro. Ele seguiu na Toca do Leão fazendo tratamento para se recuperar de lesão na parte anterior da coxa direita e não esteve disponível nos primeiros jogos da temporada 2021. O problema agora é na região posterior da mesma coxa. O jogador esteve envolvido numa possível negociação com o Bahia, que não foi concretizada.

O técnico Rodrigo Chagas já não pode contar com os lesionados Fernando Neto, Eduardo, Wesley e Gabriel Santiago. Esse último passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nesta quarta-feira (24) e a previsão de retorno aos gramados é de seis meses. A partir de quinta (25), ele inicia o tratamento de reabilitação com os fisioterapeutas do clube. Gabriel Santiago tem 21 anos e renovou contrato este mês até dezembro de 2024.

Após contusão na coxa, o atacante Caíque Souza foi liberado para voltar a campo e treinou com a supervisão do preparador físico Ednilson Sena na terça-feira (23), mas ainda está em observação.