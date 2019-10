Após críticas a Irmã Dulce, moradores pedem que show de Marcia Fellipe seja cancelado

Após causar o maior fuzuê com os católicos por criticar a canonização de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, primeira santa brasileira, Marcia Fellipe pode ter alguns shows cancelados. Ao menos essa é a vontade dos internautas que subiram a hashtag #marciafellipenao no Twitter.

A cantora está agendada para cantar na Festa da Luz 2020, que acontecerá entre janeiro e fevereiro em Guarabira, na Paraíba. Eles pedem que Marcia Fellipe tenha sua apresentação cancelada, mesmo após ela ter pedido desculpas pelo comentário infeliz.

A hashtag #marciafellipenao começou a viralizar depois que moradores da cidade se revoltaram nas redes sociais: “Atenção Prefeitura de Guarabira. Pelo desrespeito a Irmã Dulce e pela Festa da Luz ser da padroeira, não queremos Márcia Fellipe na Festa da Luz de Guarabira. #MarciaFellipeNao” diz a postagem que tem sido replicada.

Segundo o Uol, a polêmica em torno do comentário da cantora está gerando uma trabalheira também para quem cuida das redes sociais dela. Após ter trancado os comentários, Marcia Fellipe voltou atrás. Mas só se vê elogios e críticas bem suaves a ela. Comentários negativos estariam sendo apagados.

Polêmica

A cantora Márcia Fellipe causou revolta na web ao comentar a canonização de Irmã Dulce. "Ajudar o próximo, sim! Mas não faz nenhum ser humano ser 'santo'. Santo só o senhor Jesus Cristo. Não se deixem enganar (leiam a Bíblia). 'E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'. João 8:32", disse Márcia sobre a santificação da freira baiana.

O comentário foi rebatido por uma série de internautas, que criticaram a postura da cantora. "Ridícula, que falta de respeito. Quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Lê a bíblia inteira e não sabe o significado de cada palavra. Sua leitura foi em vão. Leia novamente e compreenda as suas palavras, você não é digna de dizer nada. Respeite a religião dos outros. Não nos metemos na sua", disse uma pessoa.

"Cadê o respeito pela religião dos outros?", enfatizou outro. "Você só tem e diz que lê a Bíblia por conta dos católicos. Então, linda, não só leia e decore. Estude cada palavra", sugeriu mais um internauta. Apesar disso, a postagem da cantora também recebeu algumas curtidas.

Desculpas

Márcia Fellipe se defendeu das acusações de intolerância religiosa em uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (14). No domingo, durante a canonização da Santa Dulce dos Pobres, primeira santa brasileira a ser reconhecida pela Igreja Católica, Márcia criticou a cerimônia.

"Eu peço aqui desculpa. Não falei sobre religião. Falei sobre o que a palavra nos diz. Muita coisa que a gente vê acontecendo no meio do mundo, ela é feita pelo homem. Assim, tem gente distorcendo que eu tenho intolerância a religião, em nenhum momento", disse.

Visivelmente abalada, Márcia justificou o comentário e pediu que os críticos não a atacassem.

"Hoje eu sou a pior de todo o mundo. Se botar o mundo todo, eu sou o pior ser humano. Sou a mais pecadora de todas, mas eu tenho buscado e espero que eu possa nascer de novo em Cristo. Que isso fiquei claro pra todo mundo. Não tenho intenção de ofender ninguém. Aqui no nosso País tem disso. Eu, que não sou nem subcelebridade, trabalho para sustentar meus filhos. Canto paara sustentar minha casa. Eu não almejo ser renomada, ser isso ou aquilo. Quem trabalha comigo me conhece. Não tenho essa vaidade. Sou grata Deus por ele abrir as portas. Grato aos que vão aos meus shows", comentou.