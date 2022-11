Após críticas, Eduardo diz que foi ao Catar levar pen drives sobre 'situação do Brasil'

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que foi ao catar entregar pen drives a autoridades sobre a "situação do Brasil". Ele falou depois de ser flagrado ao lado da esposa, Heloísa, nas arquibancadas durante o jogo do Brasil contra a Suíça, na segunda-feira (28).

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi muito criticado por pessoas que estão envolvidas em protestos antidemocráticos, que não aceitam o resultado das eleições.

Com a repercussão das cenas, filmadas pela transmissão oficial da Fifa duarnte o intervalo, Eduardo gravou um vídeo para explicar a viagem no que os apoiadores consideram um momento delicado.

"Nesses pen drives aqui tem videos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que vocês não creiam que aqui só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para vocês que a Fifa tem mais membros que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", disse ele.

Ele ainda falou que é muito importante dar atenção à "comunicação internacional". "Não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?", questionou.

Por fim, ele citou o Jornal Nacional. "Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Seguimos". Ontem, o programa da Globo fez uma reportagem sobre a Copa e mostrou a presença do filho do presidente no evento.