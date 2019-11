Após decisão do STF que deve beneficiar Lula, Moro fala em mudança da Constituição

Um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impede a prisão após condenação em segunda instância, o minsitro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, divulgou nota sobre o assunto.

O ex-juiz da Lava Jato - responsável pela condenação do ex-presidente Lula, que deve ser beneficiado com a decisão do STF -, afirmou que a decisão do Supremo deve ser respeitada. No entanto, deixou claro que a Constituição Federal de 1988, usada como base na decisão, pode ser mudada.

"Sempre defendi a execução da condenação criminal em segunda instância e continuarei defendendo. A decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) para aguardar o trânsito em julgado deve ser respeitada", disse Moro.