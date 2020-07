Após defender prisão de governadores, Damares buscou denúncias contra eles, diz coluna

A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pediu informações à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos em busca de denúncias contra governadores, depois de defender que estes deferiam ser presos em uma reunião no Palácio do Planalto. A informação é do colunista Guilherme Amado, da revista Época.

O gabinete da ministra queria ter ciência de dados de violação de direitos humanos na pandemia, especialmente casos envolvendo governadores de estado. A Ouvidoria negou, afirmando que são dados "extremamente sensíveis" e que têm sigilo.

A reunião ministerial em que Damares defendeu a prisão de governadores foi em 22 de abril e o pedido à Ouvidoria foi em maio.

"A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos", disse a ministra na reunião. "(Em) Mais de cinco procedimentos, nosso ministério já tomou iniciativa, e nós estamos pedindo inclusive a prisão de alguns governadores", afirmou na época.

O governo Jair Bolsonaro tem estado em conflito com boa parte dos governadores dos estados por conta de discordâncias sobre como lidar com a pandemia de covid-19. A maioria dos governantes estaduais seguiu orientações sanitárias de especialistas determinando medidas de distanciamento social, o que irritou o presidente.