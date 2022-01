Após deixar o Bahia, zagueiro Conti é anunciado pelo América-MG

Destaque do Bahia na temporada 2021, o zagueiro Germán Conti vai seguir jogando no Brasil, mas no América-MG. Nesta quinta-feira (6), o argentino foi anunciado como reforço do Coelho.

O interesse do América em Conti surgiu após o Bahia anunciar que o defensor não teria o contrato renovado. Conti pertence ao Benfica e o tricolor chegou a abrir negociações com o time português, mas com a queda para a Série B a permanência do jogador se tornou inviável.

No clube mineiro, Conti vai disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. O Coelho se garantiu na fase seletiva do torneio e vai enfrentar o Guaraní-PAR.

Outro ex-Bahia que pode ser anunciado pelo América-MG nos próximos dias é o colombiano Índio Ramírez. As negociações com o Atlético Nacional estão avançadas.