Após deixar o Vitória, Victor Ramos é anunciado em time da Série B

Victor Ramos já tem novo clube: CRB. Um dia depois de acertar a rescisão de contrato com o Vitória, o zagueiro foi anunciado como novo contratado do time alagoano na manhã desta quinta-feira (16).

Ele foi contratado para a lacuna deixada pela saída de Guilherme Mattis, que alegou problemas familiares e pediu desligamento do CRB no mesmo dia que Victor saiu do Leão. O novo clube do atleta também disputa a Série B.

Victor Ramos é mais um jogador que deixa o rubro-negro para trabalhar com o treinador Marcelo Chamusca, que iniciou o ano no Vitória e atualmente comanda o CRB. Na véspera, o Galo da Pajuçara anunciou a contratação do atacante Léo Ceará.

Na tabela, os dois clubes estão muito próximos. O CRB é 11º colocado, uma posição acima do Vitória. Ambos têm três pontos.