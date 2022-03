Após demissão de Dado, Vitória anuncia Geninho como técnico

O Vitória já tem um novo técnico. Menos de duas horas depois de anunciar a demissão de Dado Cavalcanti, o clube acertou o retorno de Geninho. O treinador era a primeira opção do rubro-negro para o cargo, e aceitou a proposta. Ele irá comandar a equipe até o fim de outubro, quando encerra a Série C do Brasileirão.

De volta! Geninho acerta o seu retorno ao Leão e chega para comandar a equipe até o final de outubro. Com ele, chega o preparador físico Carlito Macedo, que se juntará à comissão fixa formada pelo auxiliar Ricardo Silva e o preparador Rodrigo Santana. pic.twitter.com/puSmqawpT2 — EC Vitória (@ECVitoria) March 17, 2022

Essa será a sexta passagem de Geninho na Toca do Leão. Na última, em 2019, ele conseguiu ajudar a equipe a evitar o rebaixamento para a terceira divisão. Mas, na temporada seguinte, foi demitido do cargo após a pausa nas competições por conta da pandemia, em razão de dificuldades financeiras.

Antes disso, o treinador de 73 anos esteve à frente do time em 1994, mas deixou o clube para assumir a Ponte Preta. Voltou no ano seguinte, e também comandou a equipe em 1998 e 2011.

O técnico, aliás, já tinha sido procurado pelo Vitória antes mesmo do acerto com Dado. Ele era alvo da diretoria rubro-negra em dezembro, mas um problema pessoal descartou a ideia. Mesmo assim, Geninho não se afastou completamente do Leão. Ele fez parte da equipe que ajudou na montagem do elenco para a temporada 2022.

Campeão brasileiro em 2001 com o Athletico-PR, Geninho não treinava uma equipe desde que pediu demissão do Avaí, no fim de 2020. Experiente, o profissional já rodou o Brasil, passando por times como Santos, Ponte Preta, Juventude, Atlético-MG, Corinthians e Vasco. No Nordeste, além do Vitória, já comandou o Bahia, Sport, Náutico, Ceará e ABC.

Além do treinador, chega à Toca do Leão o preparador físico Carlito Macedo, que tem passagens pelo Santos e Flamengo, além de times da Turquia, Japão, China, Portugal, Arábia Saudita e a seleção do Catar. O auxiliar técnico Ricardo Silva e o preparador Rodrigo Santana seguem como assistentes fixos do clube.

Eliminado do Campeonato Baiano, o Vitória volta a campo na próxima quarta-feira (23), pela segunda fase da Copa do Brasil. O rubro-negro recebe o Glória-RS no Barradão, em um duelo único eliminatório. Quem vencer avança para a terceira etapa da competição nacional. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.