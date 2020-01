Após denunciar ex, atriz Glamour Garcia fará exame de corpo delito

Foto: Reprodução

A atriz Glamour Garcia, que estava no ar recentemente na novela ‘A Dona do Pedaço’ (TV Globo), vai ao Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro nesta terça-feira (14) para fazer exames de corpo delito após prestar queixa de agressão contra o ex-namorado Gustavo Dagnese.

Os dois tiveram uma briga no último fim de semana e a atriz contou nas redes sociais que havia sido espancada e ameaçada de morte. As informações são do jornal carioca Extra.

“Fui espancada de novo. É bom você parar de me mandar mensagem. Era só uma lua de mel nova que eu queria. Era a décima tentativa”, comentou ela, que ainda narrou parte da briga.

“Só porque eu queria usar um vestido e ele queria que eu colocasse um biquíni e arrebentei esse colarzinho dele de R$ 1. Me espancou de novo e saiu fugido, querendo levar até minhas coisas”, disse ela, tensa, após o episódio.

Ainda de acordo com a publicação, atriz continua abalada com a discussão com o ex e chegou a postar uma foto em que sua personagem Britney, na última novela das 9, aparece se casando com Abel, papel de Pedro Carvalho.

“Que toda Britney tenha um Abel, que todo Abel tenha uma Britney!!! Feliz em protagonizar este lindo momento histórico da arte com meu irmãozinho Pedro Carvalho. Que toda relação seja construída de amor, respeito e carinho”, escreveu.

Ex nega agressão

Um dia após ter sido acusado por Glamour Garcia de agressão, Gustavo Dagnese falou pela primeira vez e deu sua versão dos fatos. Também ao Extra, o produtor de festas disse que os dois tiveram uma briga, mas que agressão não existiu.

“Eu não encostei nela, não houve agressão. Tenho um áudio dela dizendo que não queria fazer isso (prestar queixa), que foi levada pela agente dela e estou esperando uma retratação pública”, justificou.

Ele conta que não vai acionar advogado apesar de ter agora uma medida protetiva contra ele, que não pode chegar perto de Glamour sob pena de ser detido. “Eu quero seguir minha vida, desejo coisas boas para ela, sucesso”, comentou.

A briga entre Glamour e Gustavo, no sábado (11), não foi a primeira em que ele chegou a perder a cabeça, segundo fontes ligadas ao casal. Em outubro, quando Glamour começou a fazer sucesso com a personagem Britney, os ciúmes do namorado aumentaram.

No fim de outubro, após chegar em casa de uma gravação, Glamour encontrou Gustavo transtornado porque havia demorado, e houve uma briga. Ainda conforme reportagem do Extra, ex-namoradas de Dagnese contam que o comportamento dele sempre foi de alguém agressivo.