Após denúncias, ação conjunta encontra 5 kg de cocaína em Paulo Afonso

Cerca de 5 kg de cocaína, duas balanças, um facão e dois rolos plásticos foram apreendidos durante ação conjunta das polícias Militar e Civil, na cidade de Paulo Afonso, no norte do estado, neste domingo (17).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após denúncias de tráfico de drogas, na Rua dos Encantos, no bairro de Alves Souza, equipes do 20° Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Territorial (DT) foram verificar, como explica o comandante do BPM, tenente-coronel Gabriel Neto.

"A dupla que estava no local fugiu ao avistar os policiais. Lá, encontramos os materiais e realizamos as apreensões. Os entorpecentes foram apresentados, na DT", informou o oficial.