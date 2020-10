Após denúncias, PM prende dois cambistas no terminal do ferry boat

Dois homens foram presos no Terminal de São Joaquim enquanto vendiam bilhetes para travessia do ferry boat. O primeiro foi flagrado no final da manhã da quinta (8) e o segundo hoje às 5h30. As prisões foram feitas pela Polícia Militar. Denúncias sobre a ação de cambistas têm sido feitas repetidamente pelos usuários - um deles foi filmado em ação ontem, pela reportagem da TV Bahia, e deu um tapa na câmera.

Segundo a PM, as prisões foram feitas pela Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS e pela 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os policiais dessas unidades, diz a corporação, intensificaram as ações ostensivas no terminal depois da denúncia da ação dos cambistas.

O homem preso hoje já havia sido preso anteriormente pelo mesmo delito, segundo a PM. Ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia. Já o que foi detido ontem foi conduzido para a Central de Flagrantes.