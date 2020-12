Após derrota, Léo Ceará mira próximo jogo: 'Temos que vencer'

Na estreia do técnico Mazola Júnior, o Vitória perdeu para o Cruzeiro no Barradão, por 1x0, pela 28ª rodada da Série B. O autor do único gol da partida, realizada na noite desta sexta-feira (11), foi o zagueiro Ramon, projetado pelo Leão e hoje no time celeste. Há 14 anos, o rubro-negro não consegue bater a Raposa em seus domínios.

Ao fim do jogo, o atacante Léo Ceará, vice-artilheiro da competição, falou sobre a derrota. Com o resultado, o Vitória segue na 14ª colocacão, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Brasil de Pelotas no fim de semana.

"Acho que estávamos fazendo um primeiro tempo muito bom. Infelizmente, tomamos gol no fim, na bola parada. A gente está tendo dificuldade, gols de bola parada em jogos seguidos. No segundo tempo, a gente acabou perdendo um jogador, isso dificultou mais ainda. Mas não temos tempo para lamentar. É recuperar que já temos jogo difícil e temos que vencer", disse, em entrevista ao canal Premiere.

O Vitória agora se prepara para receber o Juventude. O jogo será na terça-feira (15), às 21h30, novamente no Barradão. O volante Lucas Cândido, que foi expulso contra o Cruzeiro, e o goleiro Ronaldo, que levou o terceiro cartão amarelo, serão desfalques.