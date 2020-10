Após derrota para o América-MG, Bruno Pivetti não é mais o técnico do Vitória

A derrota por 2x1 para o América-MG, no Barradão, na noite de terça-feira (6) provocou consequências na Tca do Leão. A diretoria do Vitória informou através de nota oficial na manhã desta quarta-feira (7) que Bruno Pivetti não é mais o técnico do time.

"A Diretoria do Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Bruno Pivetti", informava o comunicado. "Ele assumiu o Rubro-Negro no retorno do futebol após a interrupção das atividades por causa da pandemia do coronavius. A Diretoria agradece ao jovem treinador pelos serviços prestados desde que chegou ao clube em agosto de 2019, inicialmente como assistente técnico, deseja boa sorte na sequência de sua carreira e, acima de tudo, reconhece o grande legado deixado pelo excelente profissional em favor do Vitória", dizia o restante da nota.