Após descanso, Vitória volta a treinar e retorno de Dinei se aproxima

Após dois dias de descanso para quase todo o elenco, o Vitória retomou neste domingo (6) os treinamentos visando a partida contra o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano, que acontece no próximo domingo (13).

Já o atacante Dinei se recupera de lesão e fez um trabalho físico na última sexta-feira (4), ao lado do preparador Rodrigo Santana, e projeta seu retorno aos gramados com a camisa Rubro-Negra. Segundo nota divulgada pelo clube, Dinei pode estrear sob o comando de Dado Cavalcanti no dia 27 de fevereiro, em jogo contra o Atlético de Alagoinhas, ou no dia 3 de março, em partida pela Copa do Brasil, contra o Castanhal.

O centroavante está sem atuar desde o começo de agosto de 2021, quando lesionou o ligamento cruzado do joelho em jogo contra o CSA, pela Série B. Ele completou nesta semana seis meses de recuperação, que era o tempo previsto para o retorno.

Foco no Baianão

Até o dia do confronto contra o Conquista, o técnico Dado Cavalcanti ainda fará mais seis sessões de treino para definir o time titular, que pode sofrer alteração em relação ao onze inicial que enfrentou o Bahia na última quarta-feira (2).

Isso porque o zagueiro Mateus Moraes deve retornar ao time titular após cumprir suspensão no Ba-Vi. Ele foi expulso aos 4 minutos do primeiro tempo na derrota para o Jacuipense.



Quem desfalcou o treino no CT foi o meia Eduardo, que tem se destacado no Leão desde o começo da temporada 2022, porque precisou ser submetido a um procedimento dentário neste fim de semana. O clube ainda não divulgou quanto tempo o atleta ficará afastado.

Os demais jogadores se reapresentaram às 8h e na parte da manhã fizeram trabalhos na academia. Já na etapa seguinte, Dado e seus auxiliares Pedro Gama e Ricardo Silva fizeram uma atividade em campo reduzido no campo 1 do CT.

Uma novidade nos treinamentos do domingo foi a presença do jovem Alan Pedro. Aos 19 anos, o atleta estava com a equipe do Vitória que disputou a Copa São Paulo sub-20.

Alan se recuperava de uma entorse no tornozelo e agora já está preparado para fazer a transição e integrar a equipe profissional.

O Rubro-Negro enfrenta o Cinquista fora de casa, no Lomanto Júnior, às 16h, pela 5ª rodadsa do Campeonato Baiano. O time atualmente ocupa a 6ª posição, com cinco pontos.