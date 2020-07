Após descumprir decreto contra covid-19, Ferreira Costa é interditada

A loja de materiais de construção Ferreira Costa, localizada na Avenida Paralela, em Salvador, foi interditada neste domingo (19) pela Força-Tarefa da Prefeitura após descumprir decreto municipal para conter a disseminação da covid-19.

Durante uma vistoria, os fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), com apoio de policiais militares, identificaram aglomeração de pessoas no local e o descumprimento da regra de utilização de apenas 50% do estacionamento.

Segundo a Prefeitura, o estabelecimento estava autorizado a funcionar porque se enquadrava em atividade essencial. No entanto, deveria seguir os protocolos gerais e específicos estabelecidos pela Prefeitura.

“Essa foi mais uma ação rotineira de fiscalização de protocolos de funcionamento, mas o estabelecimento estava infringindo algumas regras determinadas pelo município. Estamos vivendo um momento delicado e precisamos tomar todo o cuidado necessário. A loja que não se adequar não vai poder funcionar em Salvador”, disse o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

A assessoria da Ferreira Costa ainda não foi localizada para comentar o assunto.