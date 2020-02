Após desfile no bairro, Mudança do Garcia chega ao Campo Grande

Depois do desfile pelas ruas do Garcia, o Mudança do Garcia começa entrada no Campo Grande na tarde desta segunda-feira (24). Como é tradição, o bloco traz esculturas e faixas com frases de ordem e de protesto.

O alvo principal do bloco é o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), com direito a uma escultura assinada pelo bloco Vai Língua Grande, que traz o presidente e o seu ministro da Justiça, Sergio Moro, atrás das grades.

Ministro da Justiça Sergio Moro também é um dos alvos de protestos na Mudança deste ano

(Foto: Vitor Villar/CORREIO)

Em outra intervenção artística, assinada pelo Comitê Poético Contra o Golpe, um mural repleto de assinaturas, com uma "Caneta Azul", pede o impeachment de Bolsonaro.

Outro protesto marcante no bloco é a crítica às privatizações de empresas estatais pretendidas pelo Governo Federal.

"Contra a privatização dos Correios", "Em defesa da Petrobrás", trazem algumas das faixas.

