Após dia de folga, Bahia inicia preparação para enfrentar a Chape

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com a Chapecoense, marcado para o próximo domingo (24), às 20h30, na Fonte Nova.

Na manhã desta terça-feira(19), os atletas começaram o dia com um treino físico de força no CT Evaristo de Macedo. Logo depois, o grupo foi dividido em quatro equipes que se enfrentaram em um dos campos.

Sob o comando do técnico Guto Ferreira, a atividade teve como foco a troca de passes, marcação sob pressão e jogadas de finalização. Para o confronto com a Chape, Guto vai ser obrigado a mudar o time.

O treinador não vai contar com o argentino Lucas Mugni, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Além dele, o atacante Rossi, que trata de uma lesão na coxa, segue fora de combate.

O também atacante Marcelo Cirino, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, participou da primeira parte do treino com o elenco. O jogador, no entanto, ainda não tem previsão para estrear com a camisa tricolor.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (20), na Cidade Tricolor. O Esquadrão é o atual 16º colocado da Série A, com 28 pontos.