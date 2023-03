Após discussão, frentista joga gasolina e ateia fogo em cliente

Uma discussão resultou em uma cena chocante em um posto de gasolina em Curitiba, no Paraná. Um cliente de um posto de combustíveis de Curitiba teve o corpo incendiado por um frentista neste sábado (18).

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre vítima, Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, e Paulo Sérgio. O cliente do posto reclamou que, ao abastecer o carro, o funcionário danificou a chave do veículo dele.

Nas imagens é possível ver que enquanto os dois discutem, o frentista está segurando uma bomba de combustível. Em dado momento, o funcionário dispara o líquido inflamável no homem. Poucos segundos depois, o fogo começa. Não dá para ver como o fogo começa.

Grave ???? imagens fortes



VÍDEO: Frentista joga gasolina e ateia fogo em cliente após discussão em posto de Curitiba



Via / g1 pic.twitter.com/FW6TZwjnDt — Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) March 18, 2023

Outro frentista, que tem treinamento para casos de incêndio, pega um extintor próximo e consegue ajudar a vítima. Logo após as chamas apagarem, Paulo Sérgio volta a se aproximar de Caio para agredi-lo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, homem teve queimaduras e foi encaminhado para Hospital Evangélico. A defesa do posto de gasolina disse que demitiu frentista e presta apoio à vítima e autoridades.

A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência foi formalizado e que o caso será analisado pela autoridade policial.