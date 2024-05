PARIPE

Mulher leva tapa no rosto dentro de UPA em Salvador

O agressor fugiu logo após o episódio, que teria começado por conta de uma discussão

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 13:34

A 5ª Delegacia Territorial de Periperi registrou uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher, no último sábado (4). O episódio de agressão ocorreu dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Paripe.

Segundo a Polícia Civil, de acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, após uma discussão, um homem deu um tapa no rosto da vítima e fugiu. Depoimentos foram coletados e diligências investigativas estão sendo realizadas para localizar o suspeito.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as vítimas, seus familiares e profissionais; bem como destaca que colaborará com as investigações.