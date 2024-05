TV E APARELHOS

Carga roubada de rede de supermercados é encontrada em depósito em São Tomé de Paripe

Homem foi preso por receptação

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 12:46

Materiais em depósito de Salvador Crédito: Divulgação Ascom/PC

Uma operação do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) desarticulou um esquema de roubo e receptação na quinta-feira (9). Produtos de um centro de distribuição de uma rede de supermercados em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana (RMS), foram roubados e parte do material foi recuperado no Subúrbio de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, logo após tomar conhecimento do crime, equipes do Depom iniciaram as investigações. Um homem foi preso por receptação na Avenida San Martin, no momento em que tentava vender uma televisão roubada.

Com o flagrante, as ações tiveram desdobramentos e um depósito usado pelos criminosos para guardar os produtos roubados foi localizado em São Tomé de Paripe.